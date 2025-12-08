Il paradiso delle signore oggi non va in onda 8 dicembre 2025

assenza della puntata di oggi de Il Paradiso delle Signore. In data 8 dicembre 2025, la messa in onda di Il Paradiso delle Signore non è prevista, né in televisione né in streaming. Questa giornata festiva induce la rete a modificare il palinsesto, causa che motivano la sospensione dell’appuntamento quotidiano. orari di programmazione e recupero delle puntate. Poiché l’episodio previsto per questa data non viene trasmesso, non è possibile indicare un orario di inizio. La serie tornerà in onda il 9 dicembre 2025 con la puntata che avrebbe dovuto andare in onda oggi. La programmazione settimanale prevede un recupero degli episodi slittati attraverso le giornate successive. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il paradiso delle signore oggi non va in onda 8 dicembre 2025

? Il Paradiso delle Signore torna in onda Martedì 9 Dicembre, alle ore 16.10, su Rai1. Scopriremo le condizioni di salute della Contessa. #VanessaGravina #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily8 #Raiuno #AuroraTv - facebook.com Vai su Facebook

