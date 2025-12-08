Il Paradiso delle Signore oggi 8 dicembre non va in onda | i motivi e quando tornerà in TV

La soap pomeridiana di Rai Uno Il Paradiso delle Signore oggi, lunedì 8 dicembre, non andrà in onda. Perché risulta sospesa e quando tornerà in TV? Il Paradiso delle Signore sospesa, oggi 8 dicembre non va in onda. La rete di Stato, come ogni anno, ha deciso di sospendere la serie tv del pomeriggio per la festa dell’Immacolata Concezione. La decisione che arriva dai vertici Rai è legata al fatto che oggi, lunedì 8 dicembre, molti utenti vorranno trascorrere in famiglia la giornata di festa, mentre altri avranno approfittato del lungo ponte dell’Immacolata per concedersi una piccola vacanza prima delle feste di fine anno. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore oggi, 8 dicembre, non va in onda: i motivi e quando tornerà in TV

? Il Paradiso delle Signore torna in onda Martedì 9 Dicembre, alle ore 16.10, su Rai1. Scopriremo le condizioni di salute della Contessa. #VanessaGravina #IlParadisoDelleSignore #PDSDaily8 #Raiuno #AuroraTv - facebook.com Vai su Facebook

