Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 8 dicembre 2025
Il Paradiso delle Signore non andrà in onda lunedì 8 dicembre 2025 su Rai 1 per la Festa dell’Immacolata e lo speciale del TG1 dedicato all’evento in diretta da Roma. La soap torna regolarmente da martedì 9 dicembre alle 16:10 con nuove puntate. Aggiornamento palinsesto Il Paradiso delle Signore non va in onda lunedì 8 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
