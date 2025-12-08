Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre quando torna in onda e anticipazioni

Toccherà attendere un giorno in più per scoprire cosa è accaduto alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ancora sofferente per la fine della sua storia d’amore con Marcello Barbieri. Il Paradiso delle Signore non andrà infatti in onda lunedì 8 dicembre. La serie riprenderà regolarmente martedì 9 dicembre con il nuovo orario – quello delle 16.15 – promosso negli ultimi giorni. Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre 2025. La Rai ha scelto di sospendere la messa in onda de Il Paradiso delle Signore in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. La decisione tiene conto del fatto che oggi, lunedì 8 dicembre, molti telespettatori trascorreranno la giornata festiva in famiglia o approfitteranno del ponte per una breve vacanza prima delle festività di fine anno. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre, quando torna in onda e anticipazioni

