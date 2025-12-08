Il Paradiso anticipazioni drammatiche | Adelaide si toglie la vita? Il destino della Contessa
Anticipazioni drammatiche sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore: il destino della contessa Adelaide potrebbe essere tragico. Puntate ricche di pathos quelle de Il paradiso delle signore 10 che andranno in onda dal 9 al 12 dicembre 2025 e che vedranno la contessa Adelaide protagonista di un gesto clamoroso che metterà in pericolo anche la storia d’amore tra Marcello e Rosa. La coppia ha deciso di sposarsi e la notizia ha arrecato l’ennesimo dolore ad Adelaide che, dopo aver dovuto accettare la scelta di Marcello di non sposarla più, si ritrova a dover metabolizzare la decisione dell’ex fidanzato di sposare la donna per la quale l’ha lasciata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9-12 dicembre 2025: Adelaide in pericolo - 12 dicembre 2025: Adelaide tenta il suicidio, Marcello rinvia le nozze con Rosa. Come scrive lifestyleblog.it