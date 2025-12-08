Katsuhiro Harada ha annunciato che lascerà Bandai Namco alla fine del 2025, chiudendo un capitolo lungo trent’anni che coincide con la storia stessa di Tekken. Il creatore ha spiegato che il raggiungimento del trentesimo anniversario della serie rappresenta il momento più appropriato per il suo addio: un traguardo che, come afferma, racchiude gran parte della sua vita professionale e creativa. Questa uscita, dopo decenni di contributi fondamentali all’evoluzione dei picchiaduro, segna la fine di un’era per uno dei nomi più riconosciuti e rispettati della scena videoludica mondiale. Nel suo lungo messaggio ai fan, Harada (che è stato di recente anche in Italia ) ha ricordato le sue origini nelle piccole sale giochi giapponesi e nei tornei locali, quando trasportava da solo i cabinati arcade per convincere chiunque a “provare Tekken”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il padre di Tekken, Katsuhiro Harada, lascia Bandai Namco dopo oltre 30 anni