Il padre di Meghan è in terapia intensiva lei prova a chiamarlo ma la sorella smentisce | Strumentalizza tutto
Il padre di Meghan Markle, Thomas Markle, di 81 anni, si trova in terapia intensiva nelle Filippine a causa di un grave coagulo che ha richiesto un'amputazione d'urgenza della gamba sinistra. La duchessa ha tentato di contattarlo, ma la sorella smentisce eventuali preoccupazioni, sostenendo che l'intera situazione viene strumentalizzata.
Subito dopo l?emergenza che ha colpito Thomas Markle, 81?anni? costretto nelle Filippine a un?amputazione d?urgenza della gamba sinistra a causa di un grave coagulo. 🔗 Leggi su Leggo.it
