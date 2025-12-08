Il nostro lavoro è morire al posto degli altri La temperatura arriva a 600 gradi il fuoco è imprevedibile | parlano le torce umane della Prima della Scala

Quando, nel finale di Lady Macbeth del distretto di Mcensk, il palcoscenico della Scala si trasforma in un rogo e due figure femminili vengono avvolte dalle fiamme, il pubblico trattiene il respiro. Il calore arriva fino alla platea, l’odore di bruciato attraversa i palchi. È una scena che resta impressa, potentissima, ma soprattutto reale: il fuoco è vero, le fiamme salgono altissime e ciò che avviene sul palco è frutto di un lavoro tecnico, fisico e umano che pochissimi conoscono. A raccontarlo, in un’intervista al Corriere della Sera, sono Beatrice Del Bo e Marie Schmitz, le due stuntwomen — una italiana, l’altra tedesca — che incarnano la parte più rischiosa e spettacolare della produzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

