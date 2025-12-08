Il nodo omologazione | Multe ancora valide Ma i ricorsi pesano

Il Comune di Firenze tira dritto. Gli autovelox presenti in città non verranno spenti, almeno non nell’immediato, e le multe sono da considerare valide. E poco importa se con l’ordinanza 2652125 pubblicata il 1° ottobre 2025, la Cassazione ha confermato il principio consolidato quasi 18 mesi fa, che ha segnato un punto di svolta per i ricorsi degli automobilisti. Per essere considerato a norma, e quindi per poter legittimamente sanzionare gli eccessi di velocità, un dispositivo di rilevamento elettronico deve essere omologato. E a Firenze non lo sono. "Siamo in attesa che il ministero dei Trasporti fornisca le procedure per l’omologazione dei dispositivi – spiega il comandante della polizia municipale, Francesco Passaretti (in foto) –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

