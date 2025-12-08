Il Nicolino d’Oro Hanno donato a Lecco tempo e passione Tre riconoscimenti

La sesta festa patronale da sincaco, l’ultima del suo primo mandato. Poi si vedrà, perché in primavera a Lecco si vota per scegliere il primo cittadino. La cerimonia di consegna delle benemerenze civiche del Nicolino d’oro, che si è svolta nella cornice del rinnovato Teatro della Società in occasione della festa di San Nicolò, è stata così l’occasione per Mauro Gattinoni di tracciare il bilancio della consiliatura che volge al termine. "Mi accorgo di quanto sia stato rapido, e allo stesso tempo intenso, il tratto di strada che ho avuto l’onore di compiere grazie alla fiducia dei cittadini – è stato il saluto del sindaco – Quando abbiamo iniziato, eravamo in piena pandemia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Nicolino d’Oro. Hanno donato a Lecco tempo e passione. Tre riconoscimenti

