Il Natale è arrivato ad Assisi da Banksy Magritte | le proiezioni i mercatini l' albero
Assisi accende il Natale: illuminato l'albero in piazza del Comune e avviale le proiezioni su chiese e monumenti, dedicate al tema della pace nell’arte contemporanea.L’evento è avvenuto in collegamento video con Betlemme, gemellata con Assisi, dove si trova in visita il sindaco Valter Stoppini. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Babbo Natale è arrivato! Vi aspettiamo OGGI E DOMANI ? - facebook.com Vai su Facebook
Natale ad Assisi, un week end ricco di eventi - Il Natale ad Assisi entra nel vivo con un week ricco di eventi e attrazioni per tutti - Si legge su ansa.it