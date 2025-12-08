Il Natale dell' Accademia del Tempo Libero appuntamenti speciali con Marinella Rodà e Corona Gospel Choir

Il Santo Natale è ormai alle porte e l’Accademia del Tempo Libero ODV di Reggio Calabria è pronta a condividere con i propri soci e con la città un programma ricco di emozioni, cultura e magiche atmosfere. Due appuntamenti speciali, nel contesto del ricco programma di dicembre, ospitati nello. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

natale accademia tempo liberoNatale a Reggio, l’Accademia del Tempo Libero ODV presenta 2 appuntamenti speciali - Il 13 e il 20 dicembre, due appuntamenti da non perdere in città targati 'L'Accademia del Tempo Libero' ... Scrive citynow.it

