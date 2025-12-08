Il Natale a Tor Pignattara arriva il 14 Dicembre | tra passeggiate performative pranzo natalizio musica dal vivo e una tombolata-spettacolo

A Tor Pignattara il Natale arriva con qualche giorno di anticipo e con un’atmosfera decisamente speciale. Domenica 14 dicembre il quartiere si prepara a una giornata di festa tra musica, passeggiate artistiche, pranzo in compagnia e una tombolata-show che promette risate, brindisi e spirito comunitario. Si tratta di un appuntamento gratuito, aperto a tutti e a tutte, pensato per trasformare una domenica qualunque in un momento da ricordare. Leggi anche: — Tutti i mercatini di Natale 2025 a Roma, scopri gli indirizzi dove andare Natale a Tor Pignattara: una festa diffusa nel quartiere tra musica, storie e convivialità. 🔗 Leggi su Funweek.it