Il Natale a Tor Pignattara arriva il 14 Dicembre | tra passeggiate performative pranzo natalizio musica dal vivo e una tombolata-spettacolo
A Tor Pignattara il Natale arriva con qualche giorno di anticipo e con un’atmosfera decisamente speciale. Domenica 14 dicembre il quartiere si prepara a una giornata di festa tra musica, passeggiate artistiche, pranzo in compagnia e una tombolata-show che promette risate, brindisi e spirito comunitario. Si tratta di un appuntamento gratuito, aperto a tutti e a tutte, pensato per trasformare una domenica qualunque in un momento da ricordare. Leggi anche: — Tutti i mercatini di Natale 2025 a Roma, scopri gli indirizzi dove andare Natale a Tor Pignattara: una festa diffusa nel quartiere tra musica, storie e convivialità. 🔗 Leggi su Funweek.it
Approfondisci con queste news
Il Natale di Roma Borgata Festival a Tor Pignattara con laboratori, passeggiate performative, concerto e tombolata. Due giorni di festa buonaseraroma.it/il-natale-di-r… Vai su X
Andrea Misseri. Sister Sledge · We Are Family (1995 Remaster). Domenica 14 mercatino di natale vi aspetto allo Piano Zer0 via serbelloni torpignattara - facebook.com Vai su Facebook
Il Natale a Tor Pignattara arriva il 14 Dicembre: tra passeggiate performative, pranzo natalizio, musica dal vivo e una tombolata-spettacolo - Natale arriva in anticipo a Tor Pignattara: il 14 dicembre musica, passeggiate, pranzo e una tombolata- Da funweek.it