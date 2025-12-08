Il movimento perpetuo di Marco Palestra
Cosa faccia il clima di Cagliari ai lombardi è qualcosa che dovrebbe essere approfondito da un'èquipe di sociologi, biologi e antropologi. Nessuno studioso ha però mai ritenuto fosse il caso di andare a fondo dell'argomento. Fortuna che c'ha pensato per loro Matteo Lona di Brezzo (provincia di Varese), uno che ha chiuso con la scuola in terza media, prima di diplomarsi in rapine a Milano, laurearsi, in sei anni, in rammendo e piccola sartoria a San Vittore, fare un master di pesca a Livorno, prima di dottorarsi in osteria a Cagliari. "Ero confuso, agitato e infelice. Da giovane ho fatto qualche cazzata di troppo, poi, sarà stato il sole del Tirreno e poi quello di Cagliari, ho trovato la serenità e mi sono evaporate dalla testa le idee stupide. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
