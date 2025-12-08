Il monitoraggio di Trump | L' Europa sta andando in una brutta direzione
Donald Trump torna a criticare l'Europa, avvertendo che il continente sta seguendo una direzione preoccupante. In un nuovo intervento, il presidente statunitense sottolinea la necessità di attenzione e cautela, arrivando pochi giorni dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che mette in guardia contro un'erosione della civiltà europea.
Nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Europa. "Guardate, l'Europa deve stare molto attenta", ha affermato il Capo della Casa Bianca pochi giorni dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale Usa nella quale si paventa il rischio di "un'erosione della civiltà europea". "L'Europa sta andando in una brutta direzione", ha sottolineato Trump. "È molto grave, molto grave per la popolazione. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto". Il monitoraggio arriva dopo la riunione di oggi a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. 🔗 Leggi su Iltempo.it
