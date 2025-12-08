Il monito di Trump | L' Europa sta andando in una brutta direzione

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lancia un nuovo avvertimento sull'Europa, sottolineando la necessità di attenzione per il suo futuro. Poco dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale americana, che segnala possibili rischi per la civiltà europea, Trump mette in guardia sui pericoli di un percorso che potrebbe portare a una deriva negativa per il continente.

Nuovo affondo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump contro l'Europa. "Guardate, l'Europa deve stare molto attenta", ha affermato il Capo della Casa Bianca pochi giorni dopo la pubblicazione della strategia di sicurezza nazionale Usa nella quale si paventa il rischio di "un'erosione della civiltà europea". "L'Europa sta andando in una brutta direzione", ha sottolineato Trump. "È molto grave, molto grave per la popolazione. Non vogliamo che l'Europa cambi così tanto". Il monitoraggio arriva dopo la riunione di oggi a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Gran Bretagna, Francia e Germania. 🔗 Leggi su Iltempo.it