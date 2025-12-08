Il mondo è nelle tue mani | a Fiorano la magia del Natale prende vita

Modenatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese si respira la magia delle feste con la nuova installazione natalizia dell’artista Lorenzo Lunati, il grande albero di Natale, il suggestivo giardino nordico e il bus rosso di Babbo Natale a due piani, tra il profumo e gusto delle prelibatezze de La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Mondo 232 Tue Mani