Il mondo è nelle tue mani | a Fiorano la magia del Natale prende vita
In piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese si respira la magia delle feste con la nuova installazione natalizia dell’artista Lorenzo Lunati, il grande albero di Natale, il suggestivo giardino nordico e il bus rosso di Babbo Natale a due piani, tra il profumo e gusto delle prelibatezze de La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
FIFA da VERGOGNA D'altronde il trofeo rappresenta le mani sul mondo. Mi ricorda "il grande dittatore" quando Charlie Chaplin giocava con il mappamondo - facebook.com Vai su Facebook