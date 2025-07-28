Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Matteo Salvini: "Nessuna tolleranza. Avanti con la castrazione chimica" ilrestodelcarlino.it
La Michelin entra a gamba tesa anche nel mondo del vino ilgiornale.it
Sci alpino, finalmente Vinatzer! Paris convince a Beaver Creek, a Tremblant tra rimonte e rimpianti oasport.it
I 10 eventi da non perdere a Bologna dall'8 al 14 dicembre ilrestodelcarlino.it
Teatro del Falco, il comandante Alfa presenta il libro ilrestodelcarlino.it
Cresce l’occupazione: +2,2% nel 2024 quotidiano.net
Le migliori idee regalo tecnologiche per un Natale 2025 indimenticabile
Rendi il tuo Natale indimenticabile con i regali tecnologici più innovativi del 2025! Scopri le ult... ► donnemagazine.it
Atalanta, ecco il Chelsea ‘spendaccione’ e campione del mondo: i 2 miliardi spesi e il fattore Maresca
Bergamo. Come per tutte le storie di calcio nelle quali a un certo punto arriva il più classico dei... ► bergamonews.it
Trump: "Deluso da Zelensky, non ha letto la proposta di pace" | Mosca: "Strategia Usa sull'Europa converge con la nostra visione"
Peskov: "La Russia non più definita minaccia dagli Usa, positivo". Allarme a Chernobyl, l'Aiea: "La ... ► tgcom24.mediaset.it
Federazione Italiana Tennis e Padel e la Casa di Cura San Rossore insieme per sostenere gli atleti
Angelo Binaghi, presidente della FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel, e Andrea Madonna, pre... ► pisatoday.it
Oroscopo di oggi, lunedì 8 dicembre, per uomini.
L'oroscopo di oggi lunedì 8 ?dicembre 2025 Oggi il cielo favorisce chiarezza, lungimiranza e un app... ► mondou.it
"Le pmi sono il cuore pulsante che tiene vivo il Paese"
NEL PIENO di una congiuntura segnata da instabilità internazionale, rincari energetici e tensioni c... ► quotidiano.net
Spalletti fa un favore al Napoli e gioca senza centravanti (Corsera)
Spalletti fa un favore al Napoli e gioca senza centravanti (Corsera) Il Corriere della Sera, con Mo... ► ilnapolista.it
Animali domestici, nella Legge di Bilancio un emendamento per detrarre le polizze veterinarie
A partire dal 2026 le polizze sanitarie per gli animali domestici potrebbero essere detraibili. Usi... ► notizie.com
Pronostico Modena Catanzaro: emergono i veri valori
Modena-Catanzaro è una partita valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie B: dove ... ► ilveggente.it
Banjo Kazooie è tornato con un gioco amatoriale in Dreams
Il 2025 segna un piccolo, inaspettato ritorno per gli amati protagonisti dell’era Nintendo 64. Anch... ► gamerbrain.net
Pagelle – Conte come Diogene, cercava l’uomo con una lanterna accesa: l’ha trovato nello spogliatoio del Napoli
Le pagelle di Napoli-Juventus 2-1, a cura di Fabrizio d’Esposito. MILINKOVIC-SAVIC. All’ultimo resp... ► ilnapolista.it
Autismo, la crisi silenziosa degli adulti: cresce il numero tra 15 e i 39 anni
Negli ultimi trent’anni i casi di disturbo dello spettro autistico tra adolescenti e giovani adulti ... ► vanityfair.it
Teresina Di Silvio, invalida in una casa popolare senza ascensore: “Mio figlio mi sposta i piedi per le scale”
La denuncia dell'86enne a Milano, isolata in un appartamento al terzo piano senza ascensore: "C'è u... ► fanpage.it
Morti bianche, già 9 decessi nel 2025: “Una strage silenziosa che non si può tollerare”
Analisi della Cgil sui dati Inail: il totale degli incidenti è in calo. Ma crescono malattie profess... ► ilsecoloxix.it
Musk alza il tiro sull’Europa
La Russia ci spera. La posizione degli Usa sembra essere sempre più vicina a quella di Mosca, con b... ► quotidiano.net
Pensioni, l’aumento con la rivalutazione 2026: le stime per fascia e l’effetto sull’assegno
Una boccata d’aria, piccola ma concreta, si affaccia sulle pensioni: la rivalutazione prevista per ... ► ilgiornale.it
Come slanciare il look con un dettaglio: la stagione dei pantaloni con coulisse
Esiste un dettaglio minuscolo che ha il potere di riscrivere le proporzioni: definisce il punto vit... ► amica.it
I Beatles, Immagine, Yoko Ono: John Lennon, la tragica fine di un'icona del Novecento
Sessantacinque anni fa quattro colpi di pistola, di cui uno fatale all'arteria succlavia, interromp... ► ilgiornale.it
Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»
Napoli, Conte si gode il trionfo: «Grazie ai ragazzi, stanno facendo cose incredibili»"> Come sc... ► napolipiu.com
Dark kitchen, quando il cibo che ordini online viene da dove non ti aspetti
Ordinare dalle piattaforme di delivery ormai è diventata una vera e propria abitudine. E come abbi... ► bolognatoday.it
Commento al Vangelo di oggi 8 dicembre 2025: Lc 1,26 38
Meditiamo il Vangelo dell’8 dicembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla... ► lalucedimaria.it
Digitale facile: l’Inps apre uno sportello
L’Inps in Municipio, è stato aperto il Pue (Punto utente evoluto), servizi dietro l’angolo di casa... ► ilgiorno.it
Oceano, le straordinarie immagini della vita a 9.800 metri di profondità
Sono state realizzate nel corso di sei spedizioni avvenute tra agosto e settembre 2022 in tre fosse ... ► wired.it
Davanti al Piermarini sfilano 300 proPal. Cantiere contro Meloni
In piazza, come ogni anno, i sindacati, i lavoratori della Scala e, ancora, dopo il 7 ottobre, i Pr... ► ilgiorno.it
Jeans mom fit: a chi stanno bene e i migliori modelli da acquistare nel 2025
Vita alta e gamba dritta: i pantaloni in denim dal fascino vintage tornano a dettare tendenza anche ... ► vanityfair.it
Festa dell’Immacolata, cos’è e perché si prepara l’albero di Natale l’8 dicembre
L'8 dicembre 2025 è la festa dell'Immacolata, una ricorrenza che ha una valenza religiosa, ma che è... ► fanpage.it
Come cambia la mappa dei gruppi ultras dell'Arezzo
Fine anni '70. E' quello il periodo in cui il tifo diventa il dodicesimo giocatore, aggiungendo un... ► arezzonotizie.it
Corriere dello Sport: “Napoli da scudetto: Conte piega Spalletti e domina la Juve”
Corriere dello Sport: “Napoli da scudetto: Conte piega Spalletti e domina la Juve”"> Un Napoli b... ► napolipiu.com
Tra nuove proposte e modelli iconici, ecco le it bags a prezzi possibili da chiedere come dono quest’anno
Natale si avvicina a passi da gigante e con lui la voglia di trovare sotto l’albero qualche regalo ... ► amica.it
Davide Nicola, l'allenatore che non è "cool" ma riparte sempre da zero
“Nulla è scontato, si riparte sempre da zero”. Davide Nicola lo diceva qualche anno fa ad un gruppo... ► ilgiornale.it
Napoli Juventus 2 1: gol e highlights
Napoli-Juventus 2-1: gol e highlights"> Una partita che resterà impressa nella memoria dei tifos... ► napolipiu.com
Un nuovo respiratore polmonare di ultima generazione donato all'ospedale di Lugo
All'ospedale di Lugo si è svolta mercoledì la cerimonia di ringraziamento per la generosa donazion... ► ravennatoday.it
Meteo Roma del 08 12 2025 ore 06:15
meteo venerdì trovati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino c'è lì a tratti ... ► romadailynews.it
Trump e la sfida all'Europa: cosa può fare l'Ue su Kiev, sicurezza, rapporti con Pechino
La deriva Usa avversa all’Europa spinge i Ventisette a cercare nuove soluzioni: rapporti più str... ► corriere.it
'Questo è papà'. Il nuovo libro dell’ambasciatore e presidente del Mcf Davide Vinciprova
Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela ... ► pisatoday.it
Enrico Buonanno (Libritalia) celebra 18 anni di matrimonio: “Abbiamo creato un mondo nostro, imperfetto e bellissimo”
L’editore Enrico Buonanno, fondatore di Libritalia, ha condiviso sui social un messaggio carico di ... ► laprimapagina.it
Lublino incorona l’Italia: giovani, big, profondità e tanti record in un Europeo storico. La volata per Los Angeles è lanciata
Lublino 2025 resterà un evento indimenticabile nella storia del nuoto italiano. Per la prima volta,... ► oasport.it
Al cinema in settimana: da Aldo, Giovanni e Giacomo a “Eternity”
È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergama... ► bergamonews.it
Consiglio direttivo dell’Upi. Ok al bilancio preventivo
Il Consiglio direttivo dell’Upi Marche ha approvato all’unanimità il bilancio preventivo 2026-2028 c... ► ilrestodelcarlino.it
Trump: "Un po' deluso da Zelensky, non ha ancora letto il piano di pace"
"Stiamo parlando con Putin e con i leader ucraini, incluso Zelensky. Devo dire che sono un po' del... ► today.it
Fiat 8V Berlinetta: un capolavoro firmato Giacosa
L’elemento chiave della Fiat 8V Berlinetta di Giacosa era il motore a otto cilindri, una soluzione a... ► tuttorally.news
Il lato oscuro dei Testimoni di Geova
C’è voglia di raccontare, di portare alla luce storie personali di chi per anni ha frequentato il ... ► firenzetoday.it
Arrestato in flagranza primario dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma: ha intascato una tangente da un imprenditore
Il direttore di Nefrologia Roberto Palumbo accusato di aver intascato una tangente da un imprendi... ► roma.corriere.it
Sport in tv oggi (lunedì 8 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Quest’oggi, lunedì 8 dicembre, la seconda settimana del mese comincia con una giornata sicuramente ... ► oasport.it
Bava di lumaca sui capelli, guida ai benefici e ai prodotti migliori
Tra i più amati ingredienti skincare ad azione idratante ed elasticizzante, ora approda nelle formul... ► vanityfair.it
Juve, prima il Napoli e poi il mercato: tre motivi per il sì a Mendoza | CM.IT
Ieri la sfida contro i campioni d’Italia in carica del grande ex Antonio Conte, da oggi bisognerà i... ► calciomercato.it
Le mosse dello zar: "Ambiguo con gli Usa. Non scaricherà la Cina"
Putin ha bisogno di vincere la guerra o quantomeno di portare a casa conquiste territoriali. Non ba... ► quotidiano.net
Almanacco | Domenica 7 dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno
Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano (il 342º negli anni bisestili). Mancano 2... ► pisatoday.it
Giunta regionale di Fico, tutta politica, nessun esterno. Sanità in mano al presidente, al vaglio le ultime nomine
Domani Fico proclamato presidente. La giunta sarà totalmente politica, ma ciò non placa le diatribe... ► fanpage.it
Beauty history: 20 anni di Fanola, il brand del prodotto virale No Yellow, lo Shampoo Anti Giallo per un biondo impeccabile
Amatissimo dalla sua community, sono solo due i decenni che hanno permesso a Fanola di costruire una... ► vanityfair.it
Dall'energia pulita al pesce: quanto fatturano e chi c'è dietro alle imprese più ricche di Porto Empedocle
Dalle energie pulite al commercio di pesce, passando per i farmaci, la logistica, i rifiuti e l’ed... ► agrigentonotizie.it
Quando volare diventa un'odissea tra prezzi folli, scali esteri e orari scomodi: i "trucchi" per partire a Natale
Nonostante gli incentivi regionali, anche questo Natale il rientro in Sicilia da parte di studenti... ► cataniatoday.it
San Giuliano Terme: in chiusura le iscrizioni al percorso formativo gratuito 'Educazione all'affettività e alle diversità'
Si avvicina il primo incontro del percorso formativo gratuito 'Educazione all'affettività e alle d... ► pisatoday.it
Sale giochi, scattano i controlli. Agenti in campo: via alle sanzioni
Ancora due sanzioni per il mancato rispetto dei divieti sugli orari di accensione delle slot machine... ► ilgiorno.it
Gaetano De Michele e il suo musical sul bullismo: «Con la musica non mi sono mai sentito diverso»
Parte da Taranto uno spettacolo sulla vita di un ragazzo bullizzato che porta la musica a persone di... ► vanityfair.it
Bashirov, fedelissimo di Putin: «Ora siete voi a essere isolati.Ecco i tre punti su cui non tratteremo»
Il consulente del Cremlino sostiene che l'America «non ci considera più parte di un asse del male... ► corriere.it
Quando può nevicare a Roma? La combinazione metereologica che trasforma la Capitale in bianco
Vi siete mai immaginati un dicembre a Roma avvolto dal bianco? Nella Capitale la neve è un evento r... ► funweek.it
“L’anima di Parigi” torna in Italia: a Clusone concerto omaggio a Èdith Piaf
Clusone. “Quando ho conosciuto per la prima volta Èdith Piaf è stato un colpo di fulmine musicale”;... ► bergamonews.it
Raccontateci con una foto il miracolo della Natività
La casella di posta della redazione è stata letteralmente presa d'assalto. Sono già arrivate decine ... ► ilgiornale.it
Re Carlo e Camilla, il biglietto di Natale più romantico: scatto a Roma per i 20 anni di matrimonio
La stagione natalizia della Famiglia Reale britannica si è aperta con un gesto dal forte valore sim... ► dilei.it
Vuoi GTA 6 a tutti i costi? Rockstar vuole venderti il profumo del gioco per Natale (e non costa poco)
Mentre il mondo videoludico conta i giorni che mancano al lancio di Grand Theft Auto 6, previsto pe... ► screenworld.it
Buoni sì, ma poco fruttiferi. Clienti beffati, Poste condannate
Informazioni incomplete oppure errate o fuorvianti sulla durata effettiva dei titoli. Sono i motivi... ► ilgiorno.it