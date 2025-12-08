il Mondiale continua a complicarsi

2025-12-07 21:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Continua il calvario per Morata. Fábregas decide di dargli fiducia in vista del big match di San Siro contro l’Inter, nonostante il gol di Douvikas nell’ultima partita contro il Sassuolo (ce ne sono già tre per il greco, contro lo zero di Álvaro). Ma dopo un inizio di partita molto debole – solo otto tocchi e tre palle perse – Morata ha dovuto lasciare il campo infortunato. Al momento il Como non ha rilasciato un referto medico che stabilisca l’entità dell’infortunio. Ma, secondo le prime informazioni provenienti dall’Italia, Morata avrebbe accusato un infortunio muscolare all’adduttore della gamba sinistra che potrebbe tenerlo fuori almeno per le prossime quattro settimane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com