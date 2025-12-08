il Mondiale continua a complicarsi
2025-12-07 21:31:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: Continua il calvario per Morata. Fábregas decide di dargli fiducia in vista del big match di San Siro contro l’Inter, nonostante il gol di Douvikas nell’ultima partita contro il Sassuolo (ce ne sono già tre per il greco, contro lo zero di Álvaro). Ma dopo un inizio di partita molto debole – solo otto tocchi e tre palle perse – Morata ha dovuto lasciare il campo infortunato. Al momento il Como non ha rilasciato un referto medico che stabilisca l’entità dell’infortunio. Ma, secondo le prime informazioni provenienti dall’Italia, Morata avrebbe accusato un infortunio muscolare all’adduttore della gamba sinistra che potrebbe tenerlo fuori almeno per le prossime quattro settimane. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Arturo Gatti Jr è morto a 17 anni, la maledizione di famiglia continua: lutto nella boxe mondiale
Giornata mondiale contro l'Aids: in Emilia-Romagna continua a diminuire il numero di nuovi casi da hiv
Giornata mondiale contro l'Aids: in regione continua a diminuire il numero di nuovi casi da Hiv
È stata una lotta asprissima. Una serie continua di alti e bassi, di imprevedibili imprevisti. Ad un certo punto pensava quasi di avercela fatta. Ma alla fine Lando Norris si è dovuto arrendere a questo Mondiale. - facebook.com Vai su Facebook
Il Mondiale di #Formula1 continua a essere in bilico, ancor di più dopo il GP di #LasVegas A due Gran Premi dalla fine della stagione, la lotta è ancora apertissima! E la gara di oggi in #Qatar potrebbe (ri)stravolgere la situazione? Vai su X
Pagina 0 | Italia, il sogno Mondiale U17 continua: avversaria e accoppiamenti dei sedicesimi - Prosegue il cammino mondiale dell’Italia Under 18 di Massimiliano Favo, protagonista di un avvio di torneo da incorniciare. tuttosport.com scrive
Italia, il sogno Mondiale U17 continua: avversaria e accoppiamenti dei sedicesimi - L’Italia di Favo ha chiuso il Gruppo A a punteggio pieno, un risultato storico per il movimento giovanile azzurro. Segnala tuttosport.com
Infantino continua a studiare il Mondiale a 64 squadre. C'è la proposta formale alla FIFA - Se n’è parlato, riferisce The Athletic, in una riunione andata in scena martedì direttamente nella sede FIFA di ... Scrive tuttomercatoweb.com