Il momento della scossa in una casa e le auto che tremano | le immagini dai social del terremoto in Giappone – Il video

Durante il terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone, numerosi utenti sui social hanno condiviso immagini e video che mostrano le case che tremano e le auto scossi dall’evento sismico. Questi momenti di grande intensità sono stati catturati e diffusi, offrendo uno sguardo diretto su quanto avvenuto in quella regione.

Sui social si moltiplicano i video dei momenti in cui è stato avvertito il terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone. Le immagini raccontano l’istante in cui per esempio in una casa il lampadario ha iniziato a oscillare in modo spaventoso. E non mancano le scene di auto che tremano e oggetti che cadono dagli scaffali dei supermercati Il terremoto di magnitudo 7.6 ha prodotto un allerta tsunami per onde fino a 3 metri di altezza. Il sisma si è verificato vicino alla città costiera di Aomori, capoluogo della prefettura omonima dell’isola di Honshu. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Approfondisci con queste news

? Scossa davanti alla prefettura di Aomori, in Hokkaido. Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone Leggi l'articolo #terremoto Vai su Facebook

Il momento della scossa in una casa e le auto che tremano: le immagini dai social del terremoto in Giappone – Il video - Sui social si moltiplicano i video dei momenti in cui è stato avvertito il terremoto al largo della costa settentrionale del Giappone. Come scrive open.online