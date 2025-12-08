Il modello romano e la sfiducia nel capitalismo milanese

Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. «Segui la moda» potrebbe essere il nuovo «follow the money» per provare a capire l’Italia nell’era di Giorgia Meloni. Se anche Dolce & Gabbana, dalle passerelle milanesi, hanno deciso di far sfilare i loro abiti tra via Veneto, i Fori Imperiali e Cinecittà, vuol dire che «qualcosa a Roma sta succedendo», spiegano quelli che la Capitale la conoscono. La romanità della premier, in passato punto di debolezza di chi si è presentata come underdog, dopo tre anni di governo è diventata metodo politico e porta d’ingresso di quel potere capitolino che da tempo aspettava di tornare alla ribalta, dopo aver assistito inerme ai successi di Milano. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il modello romano e la sfiducia nel capitalismo milanese

