Il mito di Saranno Famosi rivive in un musical al Teatro Alfieri di Torino

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'icona della cultura pop, un inno ai sogni e alla dedizione, torna in una veste completamente nuova. Dal 19 al 21 dicembre, il musical "Saranno Famosi" andrà in scena al Teatro Alfieri di Torino, pronto a conquistare il pubblico con una versione rinnovata, moderna e ricca di energia. Tratto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Disco dance, un mito che rivive a Riccione - Il mito della disco dance rivive nell’inedito musical Riccione Dance Radio, che sabato alle 21 sarà messo in scena all’Oltremare Theatre. Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Mito Saranno Famosi Rivive