Il mito di Saranno Famosi rivive in un musical al Teatro Alfieri di Torino
Un'icona della cultura pop, un inno ai sogni e alla dedizione, torna in una veste completamente nuova. Dal 19 al 21 dicembre, il musical "Saranno Famosi" andrà in scena al Teatro Alfieri di Torino, pronto a conquistare il pubblico con una versione rinnovata, moderna e ricca di energia. Tratto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
