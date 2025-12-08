Il ministro Giuli | Pasolini non è di destra appartiene alla nazione

"Ogni manifestazione è legittima, il codice dello spettacolo terrà conto di tante delle istanze della filiera. Così come per il cinema, il ministero della Cultura è un cantiere aperto sempre alle riforme e al dialogo con le parti interessate": così il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha risposto a una domanda sulle proteste dei lavoratori dello spettacolo scesi in piazza ieri davanti alla Scala, prima dell'inaugurazione della stagione lirica. “Il pensiero solare lo porta il sole della Brianza oggi. Noi stiamo dialogando con il sottosegretario Mazzi, che ha la delega allo spettacolo e come sistema, ecosistema MiC con tutte le categorie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

