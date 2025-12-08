Il Milan rimonta due gol al Torino 2-3 vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica Pulisic entra e fa doppietta
Il Milan effettua una brillante rimonta contro il Torino, vincendo 3-2 e agganciando il Napoli in cima alla classifica di Serie A. La partita vede l’ingresso decisivo di Pulisic, autore di una doppietta fondamentale. La sfida rafforza la coppia di testa, consolidando il duello tra le due squadre leader del campionato italiano.
Il Milan rimonta due gol al Torino, vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. La strana coppia Milan-Napoli resiste in testa alla classifica di Serie A. Alla vittoria degli azzurri sulla Juventus per 2-1, risponde la squadra di Allegri che vince 3-2 sul campo del Torino. Vittoria rocambolesca perché dopo 17 minuti i rossoneri sono sotto di due gol. Prima rete di Vlasic su rigore (Maignan intuisce ma non riesce a deviare il tiro) e poi raddoppio di Zapata. La squadra di Allegri è svagata, lontana parente della squadra che fin qui aveva colpito per la capacità di attenzione e concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Calcio serie D, sconfitta della Varesina rimontata dal Milan - facebook.com Vai su Facebook
In pieno recupero al 90'+3' ci pensa Magrassi con un gran gol a sigillare i 3 punti del Milan. Rimonta completata e forse per la prima volta in stagione un Milan Futuro molto cinico in grado di sfruttare le occasioni create, senza lasciare niente al caso Vai su X
Il Milan rimonta due gol al Torino (2-3), vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Pulisic entra e fa doppietta - Il Milan va sotto di due gol dopo 17 minuti, se la vede brutta, poi segna Rabiot, perde Leao per infortunio e infine rientra lo statunitense ... Segnala ilnapolista.it