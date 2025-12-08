Il Milan rimonta due gol al Torino 2-3 vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica Pulisic entra e fa doppietta

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan effettua una brillante rimonta contro il Torino, vincendo 3-2 e agganciando il Napoli in cima alla classifica di Serie A. La partita vede l’ingresso decisivo di Pulisic, autore di una doppietta fondamentale. La sfida rafforza la coppia di testa, consolidando il duello tra le due squadre leader del campionato italiano.

Il Milan rimonta due gol al Torino, vince e raggiunge il Napoli in testa alla classifica. La strana coppia Milan-Napoli resiste in testa alla classifica di Serie A. Alla vittoria degli azzurri sulla Juventus per 2-1, risponde la squadra di Allegri che vince 3-2 sul campo del Torino. Vittoria rocambolesca perché dopo 17 minuti i rossoneri sono sotto di due gol. Prima rete di Vlasic su rigore (Maignan intuisce ma non riesce a deviare il tiro) e poi raddoppio di Zapata. La squadra di Allegri è svagata, lontana parente della squadra che fin qui aveva colpito per la capacità di attenzione e concentrazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

