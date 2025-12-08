il milan ribalta il torino e torna primo in classifica

Il Milan supera il Torino con una rimonta spettacolare, vincendo 3-2 e conquistando il primo posto in classifica. La partita ha visto i rossoneri ribaltare uno svantaggio di due reti, consolidando così la propria posizione in testa alla Serie A insieme al Napoli. Un risultato che sottolinea la determinazione della squadra di Allegri e l'equilibrio competitivo del campionato.

Il Milan ha rimontato due reti al Torino e si e' imposto 3-2 sui granata, una vittoria che consente alla squadra di Allegri di agganciare il Napoli al primo posto. Allo stadio Grande Torino i padroni di casa si erano portati avanti subito con le reti di Vlasic su rigore all'ottavo minuto e di Zapata al 17mo. Al 24mo il Milan accorcia con un gran tiro da fuori di Rabiot e nella ripresa la ribalta Pulisic, in gol al 67mo, un minuto dopo essere entrato in campo, e al 77mo. La sfida viene sbloccata dopo dieci minuti: Tomori ha il braccio troppo largo e l'arbitro Chiffi concede il calcio di rigore, è il terzo di fila nelle ultime tre gare per il Toro e Vlasic realizza con il brivido perché Maignan indovina l'angolo e tocca il pallone ma non basta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it