Il Milan ribalta il Torino con un super Pulisic | i rossoneri agganciano il Napoli in vetta

Il Milan vince 3-2 in trasferta a Torino nel posticipo serale, che chiude il 14° turno di Serie A. Grazie ad un secondo tempo strepitoso e trascinati da un grande Christian Pulisic, autore di una doppietta, i rossoneri rispondono al Napoli e salgono al primo posto a 31 punti, insieme agli azzurri. La squadra di Allegri sbaglia approccio nel primo tempo e si trovano subito sotto di due gol. Nikola Vlasic (10') su rigore e Duvan Zapata (17') con un bel diagionale portano i granata al doppio vantaggio. Un bolide all'incrocio dei pali di Adrien Rabiot (24') riapre la partita. Si fa male Leao, fuori per un problema inguinale e a questo punto a rischio per la Supercoppa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it