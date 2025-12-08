Il mercato turistico e l’efficacia delle offerte vacanze pacchetti promozionali sconti e last minute

Il settore turistico in Italia nel 2025 mostra segnali complessi, ma nel complesso positivi: se da una parte alcuni trimestri registrano flessioni, dall’altra l’anno si conferma nel segno di una robusta ripresa. Secondo i dati pubblicati dall’ISTAT, nel secondo trimestre 2025 si è registrato un +3,9% negli arrivi e un +9,7% nelle presenze rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Allo stesso tempo, l’analisi dell’Osservatorio Travel Innovation segnala che il settore dell’ospitalità ha raggiunto un valore complessivo di circa 38,2 miliardi di euro, con una variazione positiva — seppure modesta — rispetto al 2024: +1%. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

