Venezia, 8 dicembre 2025 – Alla voce menù degustazione appaiono 7 portate tra tartare di scampi e gamberi, capasanta scottata, molluschi con brodo Dashi Yuzu, quaglia con porcini e salsa beurre blanc affumicata (solo per citare alcune prelibatezze). Il tutto a 130 euro bevande e vini esclusi (per quest’ultimi viene proposto a 80 euro l’abbinamento di 5 calici selezionati). Siamo al ‘Chat qui Rit’, il ristorante nel cuore di Venezia, a pochi passi da piazza San Marco. E chissà, saranno state queste proposte culinarie sopraffini o la magia dell’insegna del ristorante ferma al 1940 o anche, come sospettano i carabinieri, una certa attitudine nel mettere a segno colpi simili, a far sedere in questo piccolo gioiello culinario nel cuore di Venezia, l’avventore in questione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il menù da 700 euro a Venezia e la frase: "Sono ricco pago domani". Così è stato preso lo 'scroccone seriale'