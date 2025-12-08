Il Louvre è un colabrodo si è allagata la biblioteca egizia Il biglietto più caro e il rischio chiusura per sciopero con le feste

Il Louvre affronta una serie di criticità, tra allagamenti, furti e minacce di chiusura. Dopo il furto dei gioielli di Napoleone, il museo si trova a dover gestire nuove emergenze che mettono a rischio la sua stabilità e visita, in un contesto di tensione e incertezza crescente.

Non c’è tregua per il Louvre, che dopo lo clamoroso furto dei gioielli di Napoleone del 19 ottobre scorso – ancora introvabili nonostante gli arresti – si trova ad affrontare l’ennesima emergenza. Due settimane fa un allagamento ha colpito la biblioteca delle Antichità egizie, danneggiando diverse centinaia di volumi. La notizia, anticipata dalla rivista La Tribune de l’Art e confermata dalle autorità del museo, ha riacceso i riflettori su una situazione strutturale sempre più critica. Secondo le testimonianze raccolte e riportate dall’emittente Bfmtv, all’origine del disastro ci sarebbero tubature già segnalate in passato come «difettose». 🔗 Leggi su Open.online

