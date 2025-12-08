Il personaggio del Joker rappresenta uno tra i più iconici e complessi dell’universo DC, con una storia lunga oltre ottantacinque anni. Nonostante le innumerevoli interpretazioni e rilasci di nuove storie, la sua vera identità rimane uno dei grandi misteri della narrativa fumettistica. Diversi appassionati e studiosi si sono soffermati sulla possibilità che questa figura enigmaticamente malvagia possa celare un’origine soprannaturale, ispirata a miti e personificazioni antiche. Tra le teorie più affascinanti, quella che vede il Joker come incarnazione del dio greco Gelos emerge come una delle più avvalorate e discusse: un’ipotesi che collega il personaggio a una divinità della risata dall’aura sinistra. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Il joker potrebbe essere il dio greco gelos scopri la verità