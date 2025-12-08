Il giro diplomatico di Zelensky con un nuovo piano sul tavolo che il Cremlino ha già rifiutato
Il presidente ucraino Zelensky ha avviato un nuovo giro diplomatico presentando un piano di pace, già respinto dal Cremlino. La sua strategia si inserisce in un contesto di crescenti tensioni internazionali, mentre alcune analisi evidenziano criticità nella leadership di altri leader mondiali, come il presidente degli Stati Uniti, sempre più concentrato su interessi interni.
La scorsa settimana, in un articolo di Politico intitolato "Il presidente che non è mai cresciuto" venivano messe in ordine tutte le mancanze del capo della Casa Bianca, sempre più attento all'intr.
