Il Giappone trema e parte l’allerta tsunami | come fa una macchina a prevedere un’onda alta 3 metri prima che si formi davvero?
Questa notte, intorno alle 23:15 ora locale (le 15:15 in Italia), un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il nord del Giappone, scuotendo il fondale marino a circa 80 chilometri dalla costa della prefettura di Aomori. La scossa è stata talmente potente da essere avvertita persino a Tokyo, distante oltre 700 chilometri. Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza: le autorità hanno diramato un’ allerta tsunami per le zone costiere di Aomori, Iwate e Hokkaido, prevedendo onde alte fino a tre metri. Le prime onde, di circa 40 centimetri, sono già state rilevate a Urakawa, sull’isola di Hokkaido. 🔗 Leggi su Cultweb.it
