Il giallo delle CER italiane rischia di minacciare un primato basato su un valore enorme quanto intangibile | la partecipazione
Il taglio improvviso dei fondi destinati alle comunità energetiche rinnovabili rischia di lasciare centinaia di progetti senza copertura e un intero settore nel caos. Proprio quando la transizione energetica dal basso stava decollando. 🔗 Leggi su Wired.it
