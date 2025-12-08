Il Genoa vince 2-1 a Udine con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy

Il Genoa conquista una vittoria importante a Udine, battendo l'Udinese 2-1 con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy. Al Bluenergy Stadium, i rossoblù di De Rossi continuano la loro striscia positiva, rimanendo imbattuti. Per l'Udinese, invece, un'occasione persa nel difficile momento della stagione, che complica le speranze di qualificarsi per l'Europa.

Al Bluenergy Stadium altra vittoria del team di De Rossi, ancora imbattuto. UDINE - Al Bluenergy Stadium esulta solo il Genoa, mentre l'Udinese si incarta proprio nel momento in cui si sarebbe potuta rimettere in gioco per l'Europa. I friulani giocano un brutto primo tempo, si risvegliano nella ripr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

