Il Genoa vince 2-1 a Udine con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy
Il Genoa conquista una vittoria importante a Udine, battendo l'Udinese 2-1 con i gol di Malinovskyi e Norton-Cuffy. Al Bluenergy Stadium, i rossoblù di De Rossi continuano la loro striscia positiva, rimanendo imbattuti. Per l'Udinese, invece, un'occasione persa nel difficile momento della stagione, che complica le speranze di qualificarsi per l'Europa.
Al Bluenergy Stadium altra vittoria del team di De Rossi, ancora imbattuto. UDINE - Al Bluenergy Stadium esulta solo il Genoa, mentre l'Udinese si incarta proprio nel momento in cui si sarebbe potuta rimettere in gioco per l'Europa. I friulani giocano un brutto primo tempo, si risvegliano nella ripr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pianetagenoa1893.net. Freddie Mercury · I Was Born To Love You (Extended Version). La festa del Genoa Club Savona Vincenzo Torrente con Claudio Onofri, Ramon Turone e Pinucci Brenzini Vai su Facebook
| Under 18 vince la prima edizione della Super Viareggio Cup contro il KF Vllaznia La notizia disponibile su buoncalcioatutti.it/2025/12/04/sup… ? #Genoa #Under18 #SuperViareggioCup#Moretti #Viareggio Vai su X
Serie A: il Genoa vince a Udine 2-1 - Solet apre per Rui Modesto, l'esterno serve in area Piotrowski che con il piattone infila la palla sotto l'incrocio dei pali! Come scrive ansa.it