Il Gatto con gli stivali il musical con Anastasia Kuzmina approda anche a Palermo

L’intenso e appassionato musical “Il gatto con gli stivali” con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina arriva a Catania e Palermo ad inizio 2026. Si tratta di uno spettacolo che unisce danza e teatro, rivolto a tutta la famiglia con canzoni originali, scenografie spettacolari, coreografie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

WANTED - CHRISTMAS EDITION Il Gatto con gli Stivali e la Magia del Natale Dai produttori di "Masha e Orso" e "Neverland", una nuova incredibile avventura per tutte le età!!! Il Gatto con gli Stivali, con la sua astuzia e il suo irresistibile fascino, ha tro - facebook.com Vai su Facebook

Debutta a Salerno e Nocera "Il Gatto con gli stivali" - Dopo il successo di Masha e Orso, un nuovo grande musical è pronto a conquistare il pubblico: Il Gatto con gli Stivali debutterà l'8 novembre a Nocera e il 9 novembre a Salerno, in una doppia veste ... Da ansa.it