Il Gatto con gli stivali il musical con Anastasia Kuzmina approda anche a Palermo

Palermotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’intenso e appassionato musical “Il gatto con gli stivali” con la ballerina ucraina Anastasia Kuzmina arriva a Catania e Palermo ad inizio 2026. Si tratta di uno spettacolo che unisce danza e teatro, rivolto a tutta la famiglia con canzoni originali, scenografie spettacolari, coreografie. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

