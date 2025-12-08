Il Frosinone travolge la Juve Stabia | è 3-0 Le pagelle
Il Frosinone domina la partita contro la Juve Stabia, ottenendo una netta vittoria per 3-0. La squadra di Alvini dimostra grande solidità e determinazione, confermandosi in un momento di forma positivo. La partita si sviluppa senza troppe esitazioni, con i ciociari che controllano il gioco e conquistano tre punti fondamentali nello stadio di casa.
Il Frosinone continua a correre senza frenate. Dopo i due successi esterni, la formazione di Alvini si conferma in stato di grazia travolgendo allo Stirpe una Juve Stabia mai realmente in partita. La squadra campana, che finora aveva messo in difficoltà molte big, è apparsa solo una comparsa di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
