Il foyer e lo stile È il trionfo della sobrietà E del ricordo di Armani

8 dic 2025

La condizione della donna, alla Prima della Scala 2025, si divide tra il palcoscenico sul quale si rappresenta il tormento della Lady Macbeth cosacca di Šostakovi?, tra meschinità e ingiustizie che attraversano cortine di ferro, secoli e regimi, e un foyer con poche autorità ("Ci so’ pure i russi, almeno La Russa poteva venì", ragiona Roberto D’Agostino riferendosi al bidone in zona Cesarini del presidente del Senato) e pochissimi vip. Nel quale le star, tra l’altro, sono maschi. È un foyer anche un filo "sottotono, si evoca sempre l’austerità, forse è arrivata – sospira l’esperto di moda Enzo Miccio -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il foyer e lo stile. È il trionfo della sobrietà. E del ricordo di Armani

