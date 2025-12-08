Il film greco Army of lovers vince il XV Festival del cinema archeologico

Con la vittoria del film greco “Army of lovers” di Lefteris Charitos a Licodia Eubea si è conclusa ieri sera la XV edizione del Festival della comunicazione e del cinema archeologico organizzato da Archeovisiva, con il sostegno della Sicilia Film Commission e del Comune di Licodia Eubea, con il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

