Il film greco Army of lovers vince il XV Festival del cinema archeologico

Con la vittoria del film grecoArmy of lovers” di Lefteris Charitos a Licodia Eubea si è conclusa ieri  sera la XV edizione del Festival della comunicazione e del cinema archeologico organizzato da Archeovisiva, con il sostegno della Sicilia Film Commission e del Comune di Licodia Eubea, con il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

