Il fascino di al Sharaa

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"È un ragazzo giovane e attraente. Uno tosto. Con un forte passato. Molto forte. Un combattente”. Se c’è una cosa ormai chiara è che a Donald Trump piace, e molto, Ahmed al Sharaa. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

il fascino di al sharaa

© Ilfoglio.it - Il fascino di al Sharaa

News recenti che potrebbero piacerti

Il fascino di al Sharaa - A un anno dalla caduta del regime di Assad, la storia di questa nuova Siria che ci fa credere qualsiasi cosa ... Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Fascino Sharaa