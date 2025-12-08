S e ne parla ciclicamente, prima delle vacanze estive e ancor di più alla vigilia di quelle natalizie, più brevi e concentrate di appuntamenti familiari. I compiti delle vacanze servono davvero? I compiti delle vacanze del prof Vincenzo Schettini che fanno bene alla vita X Leggi anche › Compiti per le vacanze: sì o no? I compiti delle vacanze di Natale sono davvero utili?. Sono diversi i pedagogisti e gli insegnanti che si sono esposti contro i compiti delle vacanze. A partire da Maurizio Parodi, dirigente scolastico e ricercatore, che sul tema ha scritto libri ( Basta compiti! Non è così che si impara, 2012 e Così impari! Per una scuola senza compiti, 2018) e fondato un gruppo che, specificamente, ne invoca l’abolizione. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il dubbio è lecito, il dibattito aperto: è davvero necessario che i nostri figli trascorrano lunghe ore nei giorni di Festa tra esercizi, riassunti e operazioni?