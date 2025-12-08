Dell’autore di Il maestro e Margherita, lo scrittore di Kiev Michail Bulgakov (1891-1940), la casa editrice Marcos y Marcos ripropone la sua ormai introvabile collezione di racconti che compongono il romanzo involontario dal semplice titolo Memorie di un giovane medico, nella scintillante traduzione di Paolo Nori. Si tratta del primo libro pubblicato da Bulgakov, costruito da otto racconti, a cui possiamo aggiungere un nono, maturati nel fatidico anno 1917, scritti tra il 1925 e il 1926, pubblicati quasi quarant’anni dopo, postumi, nel 1963. Bulgakov ebbe il piacere di farli conoscere in vita grazie a una rivista: Medicinskij Rabotnik. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il dottor Bulgakov, scrittore a sua insaputa