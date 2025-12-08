Il direttore del Marina di Pescara Bruno Santori eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio
Bruno Santori, direttore del porto turistico Marina di Pescara, è stato eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio.L’assemblea di Assonat–Confcommercio, principale associazione italiana dei porti turistici, ha eletto Bruno Santori, direttore del porto turistico della città adriatica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
