Il direttore del Marina di Pescara Bruno Santori eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio

Ilpescara.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruno Santori, direttore del porto turistico Marina di Pescara, è stato eletto vicepresidente vicario di Assonat-Confcommercio.L’assemblea di Assonat–Confcommercio, principale associazione italiana dei porti turistici, ha eletto Bruno Santori, direttore del porto turistico della città adriatica. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

