Il derby è del Lumezzane Union Brescia a secco

Un rigore trasformato da Iori al 28’ del primo tempo consente ad un ottimo Lumezzane di fare suo l’atteso derby con l’Union Brescia, che, dal canto suo, può recriminare per avere fallito al 10’ della ripresa con lo specialista Di Molfetta il secondo tiro dal dischetto della giornata che avrebbe sancito il pareggio. Così, invece, non è stato e la squadra di mister Troise, pur sciupando a più riprese il colpo del ko, riesce a condurre in porto la vittoria. La sfida del “Rigamonti“ si è confermata come l’emozionante partita di Andrea Caracciolo, esaltato dai tifosi biancazzurri prima dell’inizio e tornato poi in Valgobbia coi tre punti nelle vesti di presidente dei rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

