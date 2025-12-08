Il creatore di miles morales svela la verità oscura sulla nascita dell’eroe marvel
Il creatore di Miles Morales rivela dettagli sorprendenti sulla nascita dell’eroe, svelando aspetti oscuri e poco conosciuti della sua genesi. Nel frattempo, il mondo Marvel si trova al centro di un acceso dibattito sulla redistribuzione dei profitti derivanti dai personaggi di successo, evidenziando tensioni tra creatori e grandi compagnie.
Il mondo dei fumetti e dei media Marvel si trova al centro di un dibattito acceso riguardo alla redistribuzione dei profitti generati da personaggi di grande successo. Un esempio emblematico è rappresentato da Miles Morales, uno dei personaggi più influenti degli ultimi anni, la cui creazione ha coinvolto l'artista Sara Pichelli. Questa figura ha scoperto di non ricevere alcuna remunerazione dai diritti legati al personaggio, suscitando così una discussione sulla figura del creatore e la gestione dei diritti all'interno dell'universo Marvel. la creazione di miles morales e il ruolo di sara pichelli.
