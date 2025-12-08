Il corpo di una ragazza di 23 anni è stato trovato in fondo al lago di Como

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cadavere di una 23enne è stato trovato in un fondale del lago di Como: era scomparsa da diverse ore. Non è esclusa alcuna ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

corpo ragazza 23 anniTragedia nel lago di Como, dispersa e trovata morta ragazza di 23 anni - Guardia costiera e vigili del fuoco impegnati nelle ricerche davanti a Ossuccio: il corpo senza vita trovato a 12 metri di profondità ... Scrive leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Corpo Ragazza 23 Anni