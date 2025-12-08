Il corpo di una ragazza di 23 anni è stato trovato in fondo al lago di Como
Il cadavere di una 23enne è stato trovato in un fondale del lago di Como: era scomparsa da diverse ore. Non è esclusa alcuna ipotesi.
Tragedia nel lago di Como, dispersa e trovata morta ragazza di 23 anni - Guardia costiera e vigili del fuoco impegnati nelle ricerche davanti a Ossuccio: il corpo senza vita trovato a 12 metri di profondità