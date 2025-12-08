Il Coro Altotiberino | Toscana un ponte per la Pace – Simbolismo di Pace nelle terrecotte Robbiane

Il convegno organizzato nell’ambito della Festa della Toscana 2025 ha riscosso grande successo, mettendo in luce il progetto del Coro Altotiberino “Toscana, un ponte per la Pace”. L’evento ha focalizzato l’attenzione sul simbolismo di pace nelle terrecotte Robbiane, evidenziando l’importanza di promuovere valori di convivenza e armonia attraverso l’arte e la cultura toscana.

Arezzo, 8 dicembre 2025 – Grande successo per il convegno organizzato nell’ambito della Festa della Toscana 2025, che ha visto protagonista il progetto del Coro Altotiberino “Toscana, un ponte per la Pace – Simbolismo di Pace nelle terrecotte Robbiane”. L’iniziativa ha inteso valorizzare il messaggio universale di pace racchiuso nelle opere di Andrea Della Robbia, in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte, coniugando arte, storia e spiritualità in un dialogo aperto e inclusivo. Relatori di prestigio Il convegno ha ospitato interventi di grande rilievo: • Mons. Luca Monti, Cancelliere della Chiesa Ortodossa in Italia e critico d’arte • Fernando Bolivar Galiano, professore di Storia dell’Arte all’Università di Granada • Silvia Gradi, professoressa di Lettere e studiosa della scuola Robbiana • Bruno Guerpillon, scultore • Emilia Dragoti M, scultrice Ognuno ha offerto un contributo originale, sottolineando come il linguaggio simbolico delle terrecotte robbiane continui a parlare al presente, evocando valori di riconciliazione e dialogo tra culture. 🔗 Leggi su Lanazione.it