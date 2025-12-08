Il confronto verbale tra Folorunsho e Hermoso ha ricordato Materazzi e Zidane ma senza capocciona

Ilnapolista.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tony Damascelli sul Giornale fa il punto sulle prime gare della Serie A che si sono disputate nel week end, parte da Napoli -Juventus, senza dimenticare però le evidenze video che hanno portato alla ribalta Cagliari-Roma “Imbarazzante il livello dei  bianconeri, in ogni  settore, le scelte illogiche  di un rassegnato Spalletti,  nessuna punta vera, poi  la giostra parrocchiale dei  cambi, fuori Cabal  sfasato, l’indisponente  Koopmeiners opposto a  Neres, l’uscita di Yildiz,  l’ingresso di tre  attaccanti, hanno  favorito il successo dei  campioni. Potrebbe interessarti:  Folorunsho e Hermoso, scambio di insulti shock durante Cagliari-Roma VIDEO “entra in cronaca anche  per il raffinato scambio di  botte e di parole tra  Folorunsho e Hermoso, il  var televisivo ha mostrato  il chiaro labiale  dell’italiano  che ha ricordato al  provocatore spagnolo le  qualità morali delle  madre e le relative  prestazioni ad  personam, il raffinato  linguaggio ha fatto  tornare alla mente  l’elegante confronto m ondiale tra Materazzi  e Zidane, ieri è mancata  la capocciata di reazione  ma tutto fa brodo,  come i vaffa continui di  molti allenatori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

il confronto verbale tra folorunsho e hermoso ha ricordato materazzi e zidane ma senza capocciona

© Ilnapolista.it - Il confronto verbale tra Folorunsho e Hermoso ha ricordato Materazzi e Zidane, ma senza capocciona

News recenti che potrebbero piacerti

confronto verbale folorunsho hermosoTensione dopo Cagliari-Roma: scintille tra Folorunsho ed Hermoso nel post-gara - 0 per la squadra di Ranieri, è stato caratterizzato da momenti di forte tensione. Secondo tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Confronto Verbale Folorunsho Hermoso