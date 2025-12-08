Il colonnello Alessandro Poli alla guida del comando militare Esercito Abruzzo Molise FOTO
Cambio al vertice del Cme (Comando militare Esercito) “Abruzzo Molise” con il colonnello Alessandro Poli che subentra al parigrado Marco Iovinelli.Si è tenuta nel palazzo dell’Emiciclo di L’Aquila, sede del consiglio regionale dell’Abruzzo, alla presenza del comandante del Comando territoriale. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Scopri altri approfondimenti
CERIMONIAal Comando militare esercito Abruzzo-Molise: arriva il colonnello Alessandro Poli https://cityne.ws/zb3mv - facebook.com Vai su Facebook
Cambio al vertice del CME Abruzzo–Molise: il Colonnello Poli subentra a Iovinelli - Cerimonia di avvicendamento questa mattina all’Aquila, presso il Palazzo dell’Emiciclo, sede del Consiglio regionale, dove il Colonnello Alessandro Poli ha assunto il comando del Comando Militare Eser ... Riporta laquilablog.it