Il Circolino festeggia sette anni | una gestione bifamiliare tra accoglienza eventi e tradizione
Il Circolino della parrocchia di Santa Maria Cleofa festeggia oggi un traguardo e un anniversario importanti: sette anni di gestione bifamiliare per il locale di Budrio di Longiano.Era, infatti, l'8 dicembre 2018 quando le famiglie Antimi e Bentivegni hanno accolto l'invito del parroco don. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
