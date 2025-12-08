Il centro storico si illumina con le parole di Ariosto | ' accesi' i versi dell' Orlando Furioso

Ferraratoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accesa ‘Via Mazzini, via del Rinascimento’: domenica pomeriggio, alle 17, la strada più suggestiva del centro storico è stata illuminata con i versi di incipit dell’Orlando Furioso. “Le donne, i cavallier, l'arme, gli amori”. Il celebre inizio della straordinaria opera scritta da Ludovico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

